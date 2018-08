A Polícia Judiciária anunciou hoje a detenção, em flagrante delito, de um homem de 35 anos por ter ateado fogo numa viatura em zona de floresta do concelho do Paredes.

Para a prática do ilícito, ocorrido em zona de mato e arvoredo e com várias habitações nas imediações do local, o suspeito, com o recurso a fósforos e líquido acelerante, ateou intencionalmente fogo à viatura que conduzia, conformando-se com o resultado que da sua ação poderia resultar para a floresta e população", explica a autoridade num comunicado enviado à Lusa.