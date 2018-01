A Polícia Judiciária deteve o filho da mulher encontrada morta em Paço de Arcos, Oeiras, revela aquela força policial em comunicado.

Segundo a mesma fonte, "os factos terão sido cometidos no passado dia 14 de dezembro, no interior da habitação compartilhada pelo presumível autor e a vítima, sua mãe, de 75 anos de idade (...)".

"Aparentemente por motivos fúteis, o detido terá desferido vários golpes com arma branca no corpo da vítima, vindo a provocar a sua morte", acrescenta a mesma nota.

Depois de ter assassinado a mãe, o suspeito "continuou a viver na residência, na presença do cadáver, acabando por a abandonar no final do mês". Viria a ser detido, em janeiro, pela Polícia Judiciária, em Lisboa.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial, no qual será sujeito à aplicação das medidas de coação processual adequadas.