A Polícia Judiciária (PJ) anunciou, esta quinta-feira, a detenção de um casal suspeito de crimes de sequestro e roubo de um homem de 28 anos, ocorridos em fevereiro, no Porto.

Em comunicado, a PJ refere que com estas detenções desmantelou o “grupo presumivelmente responsável” pelos crimes, tendo em conta que “um dos suspeitos já tinha sido detido logo após os factos, quando se preparava para sair do país”.

"No dia de ontem [quarta-feira] , na sequência de diligências de obtenção de prova, foi possível identificar e deter os outros dois implicados nos crimes”, acrescenta.

Os factos ocorreram em meados de fevereiro, no centro da cidade, quando “o ofendido foi encontrado a deambular na via pública praticamente desnudado e com sinais de agressão, tendo referido ter sido agredido e privado da liberdade numa habitação, vindo a ser abandonado na via pública despojado da sua roupa e bens”.

De acordo com a PJ, na origem dos crimes “terão estado desentendimentos relacionados com a aquisição de estupefacientes para consumo dos envolvidos, associados a eventuais práticas sexuais”.

Os detidos, com 23 e 31 anos, residentes no Porto, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.