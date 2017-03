O Gabinete de Recuperação de Ativos da Polícia Judiciária (PJ) arrestou e apreendeu ativos no valor de aproximadamente um milhão de euros, no âmbito da investigação ao sequesto e homicídio de um empresário de Braga, informou hoje aquela força.

Em comunicado, a PJ acrescenta que aquela investigação patrimonial e financeira foi desenvolvida com vista à identificação, localização e apreensão de ativos, cuja proveniência surge de atividade criminosa pela prática de crime de sequestro, homicídio e associação criminosa.

A investigação “visou identificar, localizar e apreender património financeiro e imóvel no montante de cerca um milhão de euros que se encontrava em 24 aplicações financeiras, distribuídas por dez instituições bancárias e património imobiliário na titularidade ou domínio e benefício dos visados”.

A investigação patrimonial e financeira, complexa e pormenorizada, permitiu identificar e localizar valores patrimoniais incongruentes com a atividade lícita dos arguidos, que resultou no arresto preventivo decretado pela autoridade judicial, permitindo, dessa forma, que os arguidos não beneficiassem das vantagens auferidas com a prática da atividade criminosa”, acrescenta o comunicado.