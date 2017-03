Um homem foi encontrado morto hoje de manhã num tanque de um terreno agrícola próximo da Avenida da Bélgica, na cidade de Viseu, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado às 10:12, tendo-se deslocado ao local elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica, dos bombeiros voluntários e municipais e da PSP.

A Lusa verificou no local que o homem se encontrava sentado no tanque, com as pernas para fora e o resto do corpo para dentro.

Elementos da Polícia Judiciária chegaram ao local cerca das 12:30, tendo depois retirado o corpo do tanque.