Vários incêndios deflagraram esta sexta-feira de madrugada em Espinho em casas devolutas, contentores de lixo e zonas de mato, pelo que, dada a coincidência, o caso foi comunicado à Polícia Judiciária, revelou o comando distrital de Aveiro da PSP.

O primeiro alerta foi dado às 00:27 em Anta, quando populares se aperceberam que estava a arder mato junto à Nave Desportiva de Espinho.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, acorreu por isso ao local uma viatura dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho (BVCE), com cinco elementos e dois agentes da PSP.

O segundo fogo foi combatido por igual equipa na Rua 26, quando às 00:55 as chamas começaram a consumir um ecoponto.

O incêndio seguinte surgiu à 01:47 na Rua 62, em duas casas devolutas junto ao Parque de Campismo. Dada a proximidades desses edifícios a prédios e moradias habitadas, os BVCE combateram o fogo com mais recursos, num total de 29 elementos e 11 viaturas.

De acordo com fonte oficial do comando distrital da PSP, pouco depois surgiram incêndios em contentores também na freguesia limítrofe de S. Félix da Marinha, já em território do concelho de Gaia.

Dada a coincidência de ocorrências próximas num curto espaço de tempo, o caso seguiu depois para a Polícia Judiciária, o que a mesma fonte diz ser "habitual neste tipo de situação".