O Gabinete de Recuperação de Ativos-Norte da Polícia Judiciária informou esta sexta-feira ter apreendido cinco imóveis e valores depositados em 215 contas bancárias ao ex-presidente de uma Junta de Freguesia de Monção, indiciado de crimes de peculato.

Em comunicado, aquele gabinete revelou tratar-se da operação "Limpeza de Vantagens". Além dos cinco imóveis, foi-lhe também apreendido dinheiro depositado em contas bancárias, "distribuídas por seis instituições de crédito de, aproximadamente, 600 mil euros".

Desta forma priva-se o suspeito dos benefícios ilicitamente obtidos através da sua atividade criminosa", refere a nota.

Autarca de Riba de Mouro

Fonte judicial contactada pela agência Lusa disse que o ex-autarca em causa é Vasques Branco, ex-presidente de Junta de Riba de Mouro, no concelho de Monção, no distrito de Viana do Castelo.

Indiciado da prática de crimes de peculato, ou seja, desvio ou má administração de dinheiros públicos, o advogado de profissão, foi presidente daquela autarquia entre 2007 e 2013, eleito pelo PS.

A Lusa tentou contactar o ex-autarca mas sem sucesso.

Na sua nota, o Gabinete de Recuperação de Ativos-Norte da Polícia Judiciária, adianta que a operação "Limpeza de Vantagens" resultou de uma investigação desencadeada pelo Ministério Público de Monção e desenvolvida pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga da Polícia Judiciária.