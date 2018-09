A Polícia Judiciária (PJ), acompanhada do Ministério Público, está, na manhã desta quarta-feira, a fazer buscas nas instalações da Câmara de Pedrógão Grande e na Casa Municipal da Cultura de Pedrógão Grande. A TVI sabe que a Judiciária já esteve nas instalações da autarquia e foi, posteriormente, para a Casa da Cultura, onde funciona o gabinete que trata da reconstrução das casas afetadas pelos incêndios.

A Procuradoria Geral da República já confirmou a realização das buscas e os motivos que conduziram às mesmas, acrescentando que o inquérito se encontra em segredo de justiça e não tem arguidos constituídos.

A operação da Judiciária surge na sequência da investigação da TVI sobre alegadas irregularidades nas ajudas à reconstrução de habitações atingidas pelo fogo de 2017. De acordo com a reportagem da TVI, há casas que terão sido classificadas como de primeira habitação, quando eram de segunda habitação e outras estavam abandonadas e degradadas.

Veja também:

Valdemar Alves, autarca de Pedrógão Grande, garante que todas as habitações contempladas com ajudas do Fundo Revita arderam durante o incêndio do ano passado. E que todas as famílias contempladas com donativos têm direito ao dinheiro que lhes foi atribuído.

A investigação está a cargo da Diretoria do Centro da PJ, sendo o DIAP de Coimbra o titular do inquérito.

A 19 de julho a Procuradoria-Geral da República (PGR) já tinha anunciado a abertura de um inquérito para investigar os alegados esquemas na reconstrução das casas. A 23 de agosto, o Governo enviou também para o Ministério Público as denúncias de irregularidades reveladas na reportagem da TVI.