"Motivações financeiras e sentimentais" estarão na origem do homicídio "premeditado" do triatleta Luís Grilo, indicou a Polícia Judiciária nesta quinta-feira, em conferência de imprensa.

Rosa Grilo, de 43 anos, e um homem, de 42, cuja identidade não foi revelada, apenas a sua profissão - oficial de justiça, são, para já, ambos suspeitos de co-autoria no homicídio do triatleta. A arma do crime, uma "7,65 mm", estava, aliás, "registada em nome do detido".

A PJ acredita, neste momento, que a morte de Luís Grilo "foi muito mais que um impulso", afirmou Paulo Rebelo, da Direção Nacional, uma vez que foram recolhidos "inúmeros elementos de elevado valor probatório que apontam para o envolvimento dos dois".

É convicção da Polícia que Luís Grilo foi morto "na casa do casal" na véspera de ser comunicado o seu desaparecimento, ou seja, 15 de julho.

Para a PJ, que disse não poder detalhar muitos dos factos que constam da investigação, os dois detidos tinham uma "relação próxima, de pessoas que se conheciam há muito tempo".

Sobre o facto de o corpo ter sido encontrado em Avis, despido e com um saco na cabeça, a PJ acredita que foi no sentido de "dificultar a identificação" e levantar falsos indícios. Quanto à possibilidade de Luís Grilo ter sido agredido com violência antes ou depois de morto com um tiro na cabeça, Paulo Rebelo explica que o corpo "foi encontrado num estado de putrefacção acentuada" por estar "em contacto com a natureza", pelo que "muito da violência não se confirmará".

Entre as provas que não foram recuperadas está a bicicleta com que Luís Grilo teria ido treinar e da qual "não foram encontrados vestígios de ter sido utilizada".

Os dois detidos vão ser presentes nesta sexta-feira ao Tribunal Judicial de Vila Franca de Xira.