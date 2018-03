A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens suspeitos da prática de crime de tráfico ilícito de estupefacientes e apreendeu cerca de 112 quilos de cocaína durante uma operação na cidade de Lisboa.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, a PJ adianta que na operação, levada a cabo pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, foram detidos dois homens, de 34 e 51 anos, com cerca de 112 quilos de cocaína.

A PJ adianta ainda que no decurso da operação foram também apreendidas duas viaturas de elevada cilindrada com matrícula estrangeira, bem como dinheiro em notas do Banco Central Europeu, telemóveis e diversa documentação.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação, tendo ficado em prisão preventiva.

A investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária em cooperação com as autoridades de outros países.