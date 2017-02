Os três homens agora detidos já tinham cadastro e terão participado no assalto violento ao hipermercado Continente, no Barreiro, distrito de Setúbal, na noite de 15 de outubro. Nessa ocasião, num tiroteio com a polícia, um dos assaltantes foi morto e outro ficou gravemente ferido.

Dos cinco assaltantes, que estavam fortemente armados - e não sete, como na altura foi relatado - três conseguiram fugir e mantiveram-se a monte. A Polícia Judiciária, através da sua Unidade Nacional Contra Terrorismo, conseguiu identificá-los, localizá-los e detê-los.

São indivíduos na casa dos 30 anos, com antecedentes de crimes violentos, e foram capturados na madrugada da passada quarta-feira na zona de Lisboa", explicou fonte da Judiciária à TVI24.

A TVI24 apurou ainda que os assaltantes agora capturados tinham residência na zona da Amadora e antecedentes criminais relacionados com assaltos.

Tentativa de matar polícias

Em comunicado, a Polícia Judiciária relembra que os indivíduos agora capturados, bem como o que ficou ferido "e já estava em prisão preventiva", são os "presumíveis intervenientes" no assalto a uma carrinha de transporte de valores, que estava no hipermercado à hora de fecho do mesmo.

Na altura do assalto, o bando alvejou elementos da PSP do Barreiro, numa troca de tiros que levaria à morte de um dos assaltantes e ao ferimento de um outro.

Imputa-se a autoria da prática de duas tentativas de homicídio de agentes da PSP, bem como um crime de roubo qualificado a funcionário de empresa de segurança, que integrava a tripulação de uma carrinha de transporte de valores, factos que ocorreram no interior das instalações do Continente do Barreiro, em Outubro de 2016", salienta o comunicado.

Na altura, o grupo assaltou a superfície comercial cerca das 23:30 de um sábado, perto da hora de fecho. O primeiro carro patrulha a chegar ao local foi alvejado.

Os dois elementos policiais que chegaram em primeiro lugar ao local também sofreram ferimentos, tendo um agente sido mesmo atropelado pelos suspeitos.

Na altura do assalto, a PSP revelou que os assaltantes atuaram com gorros, luvas e coletes à prova de bala, tendo então consguido apreender-lhes uma pistola, um revólver, uma metralhadora e uma shotgun.

Associação criminosa, homicídio qualificado na forma tentada de agentes da autoridade, roubo qualificado a carrinha de transporte de valores, furto qualificado, falsificação de documentos, detenção de arma proibida", são as acusações imputadas aos detidos, segundo refere um comunicado da Judiciária.

O comunicado da Polícia Judiciária refere ainda que "as pessoas foram agora detidas, depois de, no decurso da investigação, terem sido carreados elementos probatórios que levaram à sua identificação como comparticipantes nos crimes acima identificados".