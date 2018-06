A Polícia Judiciária deteve esta quarta-feira, em Praia do Ribatejo, Vila Nova da Barquinha (distrito de Santarém), um homem condenado a quatro anos e quatro meses de prisão, por crimes cometidos em 2006, que se encontrava foragido à justiça.

Em comunicado, a PJ de Leiria afirma que o homem, sob o qual pendia um mandado de detenção para o cumprimento da pena de prisão, a que foi condenado pelo Tribunal de Santarém por crimes de roubo e sequestro, foi localizado e detido na madrugada de hoje naquela localidade, tendo sido conduzido a um estabelecimento prisional para cumprimento da pena.

O detido, agora com 47 anos, “tinha sido condenado, em coautoria, pelo Tribunal Judicial de Santarém, no âmbito de um inquérito relativo a crimes de roubo e de sequestro investigado por este mesmo departamento em 2006, encontrando-se, há largos anos, com paradeiro desconhecido, tendo sido declarado contumaz”, afirma o comunicado.

O homem tem outros antecedentes criminais e cumpriu anteriormente outra pena de prisão efetiva, acrescenta.