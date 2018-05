A PJ deteve um homem, no aeroporto de Lisboa, que transportava na bagagem “elevada quantidade de heroína”, suficiente para fazer pelo menos 38,4 mil doses individuais, indicou hoje aquela polícia.

Em comunicado, a Polícia Judiciária adianta que um homem, de 66 anos, foi detido pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, por suspeitas de tráfico de droga.

Segundo a PJ, a detenção ocorreu durante o controlo que regularmente é feito sobre os movimentos de passageiros com origem em países considerados de risco com o objetivo de prevenir a introdução de droga no país e outros países europeus através dos aeroportos internacionais.

Mala com elevada quantidade de heroína (Foto: Polícia Judiciária)

A PJ adianta que ao detido foi apreendida “elevada quantidade de heroína” que transportava na bagagem a partir de um país de África para Lisboa, droga que, caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição, seria suficiente para a composição de pelo menos 38,4 mil doses individuais.

O arguido foi presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.