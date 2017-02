A Polícia Judiciária deteve um homem de 35 anos, suspeito de burla informativa, acesso ilegítimo e branqueamento de capitais.

Segundo comunicado da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica, da PJ, o suspeito foi detido no âmbito de uma operação, realizada esta terça-feira com a cooperação do DIAP de Lisboa, que pretendia desmantelar um grupo criminoso que se dedicada às mencionadas atividades ilícitas.

O homem terá de “forma continuada, organizada”, e em conjunto “com outros indivíduos”, conseguido apoderar-se de “quantias monetárias de terceiros, através da utilização ilícita da ‘banca online’”.

De acordo com o comunicado, “com a investigação foi possível identificar e determinar o papel deste arguido no esquema fraudulento relacionado com a angariação das chamadas ‘Money Mules’ e no acesso ilegítimo a contas bancárias de terceiros.”

O detido “irá ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação da medida de coação.”

A Polícia Judiciária vai prosseguir as investigações ao grupo, “no sentido de apurar a natureza e a extensão das conexões criminosas”.

A mesma divisão da PJ realizou, também na terça-feira, uma operação de combate à pornografia de menores na internet, dando cumprimento a “mandados de busca e procedendo à identificação de autores que possuíam ficheiros de imagens de crianças, utilizando programas específicos de troca e partilha”.

A operação terminou com a apreensão de material informático utilizado nos crimes e com a identificação de menores “que praticavam os factos”.

Devido à inimputabilidade dos envolvidos “será proposta a intervenção do tribunal competente”, acrescentou a PJ.