A Polícia Judiciária deteve um homem por corrupção na Segurança Social, numa investigação relacionada com a emissão de pareceres nos processos de licenciamento de lares da terceira idade.

Em comunicado, a Polícia Judiciária adianta que o homem, de 46 anos e arquiteto, é técnico superior no Instituto da Segurança Social. Foi detido por corrupção passiva para ato ilícito.

Durante a operação foram realizadas três buscas, uma das quais, domiciliária. Foi-lhe apreendido diverso material relacionado com a prática da atividade criminosa em investigação, designadamente a emissão de pareceres nos processos de licenciamento de lares da terceira idade, indica a Judiciária.

A investigação contou com a colaboração do Instituto da Segurança Social, tendo o inquérito sido dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, com a colaboração da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária.