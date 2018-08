A Polícia Judiciária (PJ) de Braga deteve um homem suspeito de atear fogo a uma residência em Vila Verde que terá assaltado, alegadamente para destruir os vestígios deixados no local.

Em comunicado, a PJ refere que o detido terá começado por assaltar a residência em questão, através do arrombamento de uma janela, com o objetivo de angariar dinheiro para regressar ao país estrangeiro onde trabalha e reside.

Um dia depois, ateou fogo à mesma residência, tendo alegado à polícia que pretendia ocultar os vestígios possivelmente deixados no local do crime no momento do furto.

Segundo a PJ, do incêndio resultaram "prejuízos avultados", já que as ignições tiveram lugar em dependências distintas da habitação.

A PJ fez uma busca domiciliária, que permitiu recuperar a totalidade dos bens furtados, exceto o dinheiro.

O detido, de 37 anos, foi presente à autoridade judiciária competente, tendo ficado sujeito a termo de identidade e residência.