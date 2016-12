A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária revela ter identificado e detido um homem "fortemente indiciado pelo aliciamento de menores para fins de pornografia".

O detido é suspeito da "presumível prática dos crimes de pornografia de menores e abuso sexual de crianças".

O suspeito, fazendo-se passar por um jovem de 15 ou 17 anos, através das redes sociais, relacionava-se com menores do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos, com quem mantinha conversas de natureza obscena e a quem solicitava fotografias de teor pornográfico", refere o comunicado da Judiciária.