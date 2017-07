Uma criança de 13 anos "quase se afogou" esta tarde nas Piscinas Municipais da Póvoa de Lanhoso e foi internada com “prognóstico reservado” no Hospital de Braga, disse à agência Lusa, fonte da GNR da Póvoa de Lanhoso.

Segundo a fonte, o alerta foi dado às 17:49 "e a primeira informação foi de que a criança, uma menina de 13 anos, se tinha afogado mas isso não veio a verificar-se ".

A menina foi assistida no local pelos "operacionais dos Bombeiros Voluntários da Póvoa do Lanhoso", que mobilizaram oito elementos para o local, tendo também ali estado a viatura de emergência médica do INEM.

A mesma fonte explicou que a "criança foi levada para o Hospital de Braga com prognóstico reservado".