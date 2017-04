Três dos seis cadáveres recolhidos, de entre as prováveis oito vítimas mortais das explosões numa fábrica de pirotecnia em Avões, Lamego, já foram identificadas, segundo adiantou à agência Lusa, fonte do Ministério da Justiça.

Segundo informação prestada pelo Instituto Nacional de Medicina Legal, ontem [quinta-feira], no final do dia, três vítimas encontravam-se identificadas, tendo a identificação sido prontamente comunicada às famílias em articulação com as entidades envolvidas na investigação”, referiu.