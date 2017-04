As autoridades vão retirar do terreno quase todos os meios operacionais, dando por concluídas as buscas pelas duas pessoas que estavam desaparecidas em Avões, após a explosão numa fábrica de pirotecnica, na última terça-feira.

Apenas a GNR se manterá no local, fazendo sobretudo um trabalho de vigilância e preservação da área, até se apurar se os vestígios biológicos recolhidos esta quinta-feira são ou não das duas pessoas que permanecem desaparecidas.

Provável morte de oito pessoas

O Comandante Operacional Distrital de Viseu, Miguel David, explicou aos jornalistas que foram encontrados mais vestígios biológicos esta quinta-feira. Agora, apenas a perícia legal confirmará se pertencem aos dois desparecidos na explosão de terça-feira, o que elevará o número de vítimas mortais para oito, uma vez que já estão confirmados seis mortos.

A mesma fonte adiantou que os meios da Proteção Civil vão ser retirados do local ainda esta quinta-feira, finalizando-se assim o período de buscas.

As autoridades suspeitam que oito pessoas tenham morrido na sequência destas explosões, no maior incidente registado em fábricas de pirotecnia em Portugal.

Vinte e três pessoas morreram nos últimos 12 anos no país em acidentes neste tipo de indústria.