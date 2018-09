Joana Marques Vidal afirmou, esta sexta-feira, que a hipótese de recondução do mandato como Procuradora-Geral da República nunca lhe foi colocada. Questionada sobre as notícias que deram conta de que teria mostrado disponibilidade para se manter no cargo, a atual PGR esclareceu que a hipótese não esteve em cima da mesa.

Eu posso esclarecer que a hipótese nunca me foi colocada por isso não me pronuncio sobre hipóteses."

Em declarações aos jornalistas, na Torre do Tombo, em Lisboa, Joana Marques Vidal também recusou pronunciar-se sobre a nova Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, desejando-lhe apenas "felicidades em nome do Ministério Público".

Evidentemente não me posso pronunciar para além de lhe desejar as maiores felicidades e os maiores êxitos em nome do Ministério Público."

Joana Marques Vidal considerou, no entanto, que "as instituições estão a funcionar com normalidade".

"A Procuradora-Geral em exercício não é ouvida no processo de nomeação nem tem que ser. (...) Parece me que as instituições estão a funcionar com normalidade", frisou.

Olhando para o trabalho desenvolvido ao longo do seu mandato, a PGR disse que "é muito saudável que um titular do cargo considere que falta fazer muita coisa", tendo destacado a "modernização tecnológica e informática do Ministério Público" que foi conseguida nos últimos anos.