O corpo do homem que desapareceu no domingo na praia do Malhão, em Vila Nova de Milfontes, concelho de Odemira (Beja) foi encontrado hoje cerca das 17:00, disseram fontes da Polícia Marítima e da Proteção Civil.

O comandante da Polícia Marítima e capitão do Porto de Sines, Manuel Sá Coutinho, indicou à agência Lusa que o corpo foi encontrado nas rochas, na zona da praia do Malhão.

Segundo o capitão do Porto de Sines, o corpo foi recolhido com recurso a uma moto de água e duas embarcações da Autoridade Marítima Nacional, tendo sido encaminhado para o serviço de Medicina Legal do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

A vítima, de 27 anos, que residia em Ervidel, concelho de Aljustrel, desapareceu no domingo, após ter caído ao mar quando pescava com um grupo de amigos numa falésia a sul da praia do Malhão, em Vila Nova de Milfontes, no distrito de Beja.

O alerta para o desaparecimento do homem foi dado às autoridades por um elemento do grupo por volta das 20:15 de domingo, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja.