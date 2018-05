O Papa Francisco associou-se este domingo à peregrinação internacional ao Santuário de Fátima, onde esteve há um ano para canonizar Francisco e Jacinta Marto, por ocasião do Centenário das Aparições.

Santíssima Virgem de Fátima, dirige o teu olhar sobre nós, sobre nossas famílias, sobre o nosso país, sobre o mundo”, escreveu Francisco na rede social Twitter.

Há um ano, no santuário, o Papa Francisco afirmou que “não podia deixar de vir” a Fátima, porque Maria traz “esperança e paz”, agradeceu aos peregrinos por o acompanharem e lembrou os doentes, presos, pobres e desempregados.

“Não podia deixar de vir aqui venerar a Virgem Mãe e confiar-lhe os seus filhos e filhas”, disse Francisco na homilia da eucaristia que encerrou a peregrinação internacional aniversária de 12 e 13 de maio de 2017.

Segundo Francisco, sob o “manto” de Nossa Senhora de Fátima “não se perdem” e terão “a esperança e a paz que necessitam” os “doentes e pessoas com deficiência, os presos e desempregados, os pobres e abandonados”.

Peregrinação sem incidentes de maior

A GNR informou que até às 09:00 deste domingo não há registo de incidentes de maior na peregrinação.

Temos as ocorrências habituais, registos muito baixos felizmente. Não tivemos incidente nenhum de maior”, afirmou aos jornalistas o capitão Carlos Canatário, comandante do Destacamento de Tomar da GNR.

Segundo Carlos Canatário, houve “alguns apoios em termos de socorro às pessoas” que estavam no interior do recinto de oração na noite de sábado.

“Tivemos registo apenas de um furto de carteira” no sábado, referiu ainda o comandante, para assinalar que “correu tudo dentro da normalidade, apesar de ter sido exercida uma pressão muito forte por parte das pessoas a quererem entrar no santuário”, porque “efetivamente estava muito, muito lotado”.

Já a Proteção Civil informou que desde sexta-feira, quando foi instalado o dispositivo “Operação Fátima 2018”, até às 08:00 de hoje foram registadas 68 emergências pré-hospitalares e 277 peregrinos assistidos.

Foram, ainda, retiradas 18 pessoas do hospital de campanha, instalado no Colégio de São Miguel, para unidades hospitalares da região, nomeadamente Leiria.

A peregrinação de 12 e 13 de maio, um ano após a visita do papa Francisco e a canonização de Francisco e Jacinta Marto, tem como momento mais aguardado a missa, a bênção dos doentes e a "procissão do adeus", cerimónias que começam às 10:00 de hoje que deverão encher de fiéis o recinto de oração, à semelhança da procissão das velas no sábado à noite.

As celebrações religiosas no santuário, naquela que é a primeira grande peregrinação do ano a Fátima, 101 anos depois dos acontecimentos na Cova da Iria, têm como tema “Tempo de graça e misericórdia: dar graças pelo dom de Fátima”.

A peregrinação encerra com um concerto com o tenor italiano Andrea Bocelli, na Basílica da Santíssima Trindade, às 16:00.