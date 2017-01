Dois homens apanhados com 140 quilos de haxixe na bagageira de um automóvel nos arredores de Aveiro, viram as suas penas reduzidas pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ) depois de a Relação as ter agravado.

Segundo um acórdão consultado esta quinta-feira pela Lusa, os juízes do STJ reduziram para sete anos e três meses e sete anos as penas de prisão aplicadas aos dois arguidos.

Antes, o Tribunal da Relação do Porto tinha agravado as referidas penas em três anos, dando provimento a um recurso do Ministério Público (MP).

Os arguidos, de 36 e 40 anos, tinham sido condenados em março de 2016, no tribunal de Aveiro, a cinco anos e meio de prisão por um crime de tráfico de droga.

O arguido mais velho foi ainda condenado a um ano de prisão por um crime de condução perigosa, tendo o cúmulo jurídico resultado numa pena única de cinco anos e nove meses de prisão, a que acresce a pena acessória de inibição de conduzir veículos motorizados durante um ano.

Inconformado com a decisão, o MP recorreu para o Tribunal da Relação do Porto que agravou as penas fixadas na primeira instância, por entender que pecavam por ser "benevolentes".

O arguido mais velho recorreu então desta decisão para o STJ, que decidiu reduzir a pena parcelar pelo crime de tráfico de estupefaciente, por estar em causa uma ação isolada.

Durante o julgamento, um dos arguidos disse ter sido contactado por um compatriota, em Espanha, para transportar a droga para Portugal, a troco de mil euros, enquanto o outro arguido negou qualquer envolvimento no transporte da droga.

Os dois arguidos, de nacionalidade marroquina, foram detidos a 9 de abril de 2015, nos arredores de Aveiro, com cerca de 140 quilos de haxixe, equivalente a quase 390 mil doses individuais, na bagageira de um dos automóveis conduzidos pelos mesmos.

Um dos suspeitos pôs-se em fuga na altura da intervenção policial, vindo a ser intercetado após despiste da viatura em que fugia.

Para além da droga, foram ainda apreendidos cerca de 27.000 euros, três viaturas automóveis, cinco telemóveis e diversa documentação.