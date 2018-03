O despiste de um táxi e posterior embate num muro provocou hoje ferimentos graves num homem de 67 anos, em Vila Cova, concelho de Penafiel, avançou à Lusa fonte dos bombeiros.

De acordo com a mesma fonte, a vítima era o passageiro do veículo, não se registando mais feridos.

O alerta para a corporação de Penafiel ocorreu pelas 12:53, indicando que o sinistro ocorrera na EN 320, via que liga Penafiel à freguesia de Abragão.

O homem foi assistido pelos Bombeiros de Penafiel, que deslocaram para o local quatro viaturas e oito operacionais, e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa. A vítima foi transportada para o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel.