O Instituto da Segurança Social reforçou o número de equipas de ação social que estão a fazer atendimento nos concelhos mais atingidos pelos incêndios, tendo criado um número de telefone para as populações afetadas.

Em comunicado, o Instituto de Segurança Social (ISS) dá conta de que a partir do dia de hoje o apoio social direto às populações mais afetadas pelos incêndios que deflagraram na zona centro do país é assegurado por equipas de ação social nos Serviços Locais.

Especificamente para os concelhos mais afetados – Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande –, as equipas de atendimento serão reforçadas em número, por forma a garantir o acompanhamento regular com cada família vítima dos incêndios”, lê-se no comunicado.