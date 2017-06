Em Poesia, Figueiró dos Vinhos, as casas estavam todas cercadas pelas chamas, nesta tarde de domingo. Uma idosa com dificuldades de mobilidade assistia à tragédia bastante aflita e preocupada com os seus vizinhos.

O repórter da TVI, Amílcar Matos, e um vizinho desta mulher de 89 anos, tentaram convencê-la a abandonar o local, para escapar às chamas. Encontraram resistência na mulher, visivelmente mais preocupada com a vizinhança do que com a sua própria vida.

Os meus vizihos... Só há dois jovens. É tudo pessoas idosas. Eu tenho 89, todos têm para cima de 80 anos".

Há vários idosos que vivem sozinhos naquela aldeia, o que agrava o desespero desta mulher. Um vizinho prontamente se ofereceu para ajudá-la a sair dali.

Quer que eu a leve daqui para fora? Tenho ali a minha carrinha, é impossível ir para cima para o lado de Figueiró. Vou para baixo. Da família da minha irmã, já fugiram todos. Sou irmão da Zulmira"

O repórter da TVI, Amílcar Matos, também insistiu para que a idosa acompanhasse o vizinho para escapar em segurança.

Neste local, não havia durante a tarde bombeiros a combater o fogo.

O grande incêndio que está a devastar o distrito de Leiria já fez pelo menos 61 mortos, uma tragédia sem precedentes em Portugal.

