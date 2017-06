A EDP Distribuição informou hoje que está a deslocar geradores para os locais afetados pelo incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande, Leiria, estando em contacto com os autarcas da zona e assumindo dificuldades no terreno.

“Temos estado nos locais dos incêndios a acompanhar de perto e em ligação com a Proteção Civil procurando ter as intervenções possíveis, embora com o nosso pessoal a ter dificuldade para passar em segurança para manobrar os órgãos de rede”, afirmou hoje à agência Lusa fonte da empresa.