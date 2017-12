O Tribunal de Penafiel condenou um professor que lecionava numa escola de Felgueiras a três anos e seis meses de prisão, suspensa por igual período, por abuso sexual de crianças, tendo como vítimas duas alunas.

De acordo com informação hoje divulgada pela Procuradoria-Geral Distrital do Porto do Ministério Público (MP), o tribunal considerou provado que o arguido “apalpou” duas crianças, do sexo feminino, com idade não superior a 12 anos, "por cima da roupa" e "em ocasiões distintas".

Os factos terão ocorrido no ano letivo 2011/2012, no desempenho funcional do arguido enquanto professor.

O docente ficou também obrigado a pagar às vítimas as indemnizações arbitradas e de se submeter a acompanhamento psicológico ou psiquiátrico "que venha a ser considerado adequado".

Ficou ainda impedido de exercer a profissão durante três anos ou "outra função que implique ter menores sob a sua responsabilidade, educação, tratamento ou vigilância".