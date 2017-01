O homem que foi detido pela Polícia Judiciária, em flagrante delito, no momento em que tentava estrangular a ex-companheira, em Grândola, já está no Tribunal de Setúbal a ser ouvido por um juiz.

Paulo Roque foi ouvido pela PJ de Setúbal na sexta-feira e, segundo informações recolhidas, não terá colaborado com as autoridades. Ao final da noite, saiu pela porta da frente escoltado pelos inspetores.

Recorde-se que a Polícia Judiciária foi alertada na segunda-feira para o desaparecimento de uma mulher, de 37 anos, que foi trabalhar e não regressou à hora habitual, tendo sido encontrado abandonado o veículo em que se fazia transportar.

Acabou por ser encontrada sexta-feira, pelas autoridades, com vida, na companhia do ex-companheiro, “mas maltratada”. Estavam na casa do suspeito.

O diretor da Polícia Judiciária de Setúbal assumiu, nesta sexta-feira, que o suspeito de rapto de uma mulher em Grândola tentou asfixiar a ex-companheira quando se apercebeu de que a polícia lhe estava a entrar em casa.