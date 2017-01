O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) manteve esta quinta-feira a condenação a quatro anos e seis meses de prisão, com pena suspensa por igual período, do ex-comandante nacional da Proteção Civil Paulo Gil Martins.

Segundo uma informação do TRL enviada à agência Lusa, este tribunal superior negou provimento aos dois recursos apresentados no âmbito deste processo, um dos quais pela defesa de Gil Martins sobre matéria de facto e que pugnava pela aboslvição do crime de peculato (utilização indevida de dinheiros públicos).

O outro recurso foi apresentado pelo Ministério Público e pedia que a pena de prisão que havia sido suspensa se tornasse efectiva ou, se assim não fosse, que ficasse suspensa sob a condição de pagamento de indemnização pelos danos.

Este recurso foi improcedente, mantendo-se a pena de 4 anos e 6 meses, suspensa, por igual período, com regime de prova mas sem condição (pagamento da indemnização) por ele (Gil Martins) não ter capacidade económica para tal", explicou a informação do TRL, com base na decisão da juíza relatora Maria da Luz Batista.

A 13 de julho de 2015, o Tribunal Criminal de Lisboa condenou Gil Martins a quatro anos e seis meses de prisão, suspensa na execução pelo mesmo período, por peculato, tendo o ex-comandante nacional da Proteção Civil sido ainda condenado a pagar ao Estado 102.537 euros e como pena acessória ficado proibido de exercer a função de comandante operacional durante quatro anos.

O mesmo tribunal absolveu o arguido do crime de falsificação de documentos de que vinha acusado pelo Ministério Público (MP).

Em causa neste processo, segundo o MP, está o desvio de mais de 100 mil euros pertencente ao dispositivo nacional de combate a incêndios, alegadamente para proveito do arguido, e de terceiros, em refeições, estadias em hotéis, aquisição de telemóveis, televisores, computadores e outro equipamento informático.

Segundo a acusação, entre 2007 e 2009, foram para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Barcarena quantias muito superiores às necessárias, que ficavam afetas à Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) e, perante a falta de controlo financeiro, as quantias excedentes foram utilizadas em proveito pessoal do arguido e de pessoas que lhe eram próximas.

No acórdão de 2015, o tribunal entendeu que Gil Martins "desrespeitou os deveres funcionais" inerentes ao cargo e que, com a sua conduta ilícita, colocou "em crise" o "bom nome" da ANPC e do Comando Nacional, tendo, com "audácia e facilidade", aproveitando-se da "relação em confiança em si depositava" por aqueles serviços públicos.

O tribunal reconheceu que houve "falta de controlo" financeiro da ANPC relativamente aos procedimentos para pagamento de despesas, mas entendeu que esse argumento, invocado durante o julgamento por Gil Martins, é "falacioso" e que, em vez de funcionar a favor do arguido, resulta numa "acentuação da sua responsabilidade" face aos deveres funcionais que tinha.