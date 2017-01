A TVI sabe que o ex-ministro da Saúde, Paulo Macedo, pondera processar o ex-presidente do INEM Paulo Campos por difamação, depois deste último ter afirmado que foi saneado politicamente por se ter recusado a promover a irmã de Lalanda e Castro.

Paulo Campos, que diz já ter entregado à Polícia Judiciária os documentos que o comprovam, acusa o ex-governante de lhe ter dado dez dias para promover Helena Lalanda e Castro, que estava na Administração Regional de Saúde e queria regressar ao INEM.

O futuro presidente da Caixa Geral de Depósitos nega, em comunicado, "ter exercido qualquer pressão sobre o presidente do INEM nesse sentido", lembrando que "para cargos dirigentes é necessário a realização de concursos ou avaliação da CRESAP [Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública]".

Paulo Macedo acrescenta que não conhece, nem nunca viu ou falou "com a senhora em causa", "o mesmo se aplicando ao seu irmão", Paulo Lalanda e Castro, ex-administrador da farmacêutica suíça Octapharma e um dos quatro arguidos no processo "O- negativo", que o Ministério Público investiga na sequência da reportagem da TVI sobre o negócio do plasma vendido ao Serviço Nacional da Saúde.

O ex-ministro da Saúde indica, também, que durante o seu mandato "a faturação da Octapharma ao Estado reduziu", esta que era a empresa com o monopólio da venda do plasma ao SNS.