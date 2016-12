A PSP aconselha a quem pretenda passar o ano na Praça do Comércio, em Lisboa, que utilize os transportes públicos. tendo em conta, contudo, que o cais de acesso à estação de Metro do Terreiro do Paço estará encerrada pouco antes da meia-noite da passagem de ano.

O trânsito vai estar condicionado na zona da Baixa de Lisboa, entre as 20:00 de sábado e as 05:00 de domingo, em especial nos seguintes locais:

Sentido Nascente – Poente e centro da cidade: Corte na Av. Infante D. Henrique, com desvio para a Av. Mouzinho de Albuquerque;

Sentido Poente – Nascente e centro da cidade: Corte na Av. 24 de Julho e inversão de sentido no Cais do Sodré, com desvio para a rua do Alecrim; condicionamento parcial na avenida D. Carlos I;

Trânsito proveniente da Avenida da Liberdade: Inversão de sentido nos Restauradores para veículos particulares.

Praça da Figueira – Encerrado o Acesso à rua dos Fanqueiros.

As alterações à circulação e os respetivos desvios de trânsito são devidamente coordenados no local pela Polícia, sendo garantido o acesso de veículos de emergência", refere o comunicado da PSP.

A PSP divulga ainda uma série de conselhos para quem pretenda festejar o réveillon no em Lisboa e especialmente no Terreiro do Paço. Além da utilização dos transportes públicos, caso as pessoas se desloquem em viatura própria, devem verificar "se veículo permite a circulação de veículos pesados de emergência".

É ainda aconselhado que os cidadãos não deixem valores à vista no interior dos seus automóveis e que não mostrem "bens pessoais de valor, especialmente telemóvel, carteira e relógio".