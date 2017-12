O Metropolitano de Lisboa vai circular durante toda a madrugada de 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro, nas linhas Azul, Verde e Vermelha, segundo comunicado da empresa, enviado à TVI24.

O Metropolitano de Lisboa informa que irá assegurar o serviço de exploração, durante toda a noite da passagem de ano permitindo, desta forma, responder ao acréscimo de procura que normalmente se regista durante a noite de 31 de dezembro e a madrugada de 1 de janeiro, voltando encerrar, somente, à 1h00 de dia 2 de janeiro", refere o comunicado.

Assim, na madrugada de 1 de janeiro, entre a 1h00 e as 6h30, o Metropolitano de Lisboa funcionará nas linhas Azul, Verde e Vermelha, estando abertas as seguintes estações:

Linha Azul: Pontinha, Colégio Militar, Jardim Zoológico, São Sebastião, Marquês de Pombal, Restauradores e Baixa-Chiado;

Linha Verde: Telheiras, Areeiro, Alameda, Rossio, Baixa Chiado e Cais do Sodré;

Linha Vermelha: Moscavide, Oriente, Olivais, Alameda e São Sebastião.

O Metropolitano de Lisboa lembra ainda que "na noite de 31 de dezembro, e como tem sido habitual, a estação Terreiro do Paço encerrará às 22h30 por motivos de segurança, face à elevada concentração de pessoas prevista à superfície no âmbito das festividades de passagem do ano".