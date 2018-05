A linha Azul do Metro de Lisboa encontra-se, esta quinta-feira, interrompida nos dois sentidos, desde as 16:30, devido a um incidente com um passageiro na estação da Baixa-Chiado, disse à Lusa fonte da empresa.

De acordo com a mesma fonte, a circulação na linha que liga a Reboleira a Santa Apolónia estará interrompida por “tempo indeterminado”.