A PSP registou entre as 00:00 e as 12:00 deste domingo, 18 acidentes de viação, dos quais resultaram cinco feridos ligeiros e nenhum ferido grave, nem nenhuma morte, foi divulgado este domingo.

No período compreendido entre as 00:00 e as 12:00 do dia 01 de abril de 2018, a Polícia de Segurança Pública em Portugal continental, Açores e Madeira, registou 18 acidentes de viação, dos quais resultaram cinco feridos ligeiros e nenhum ferido grave”, lê-se no comunicado divulgado.

A PSP iniciou na segunda-feira passada, dia 26 de março, a operação Páscoa em Segurança, que decorre até domingo, no sentido de diminuir o número de acidentes na estrada.

Por seu turno, GNR registou, até às 24:00 de sábado, 655 acidentes, com três mortos e 17 feridos graves, o que se traduz em mais acidentes, mas menos consequências graves, do que no período homólogo do ano passado.

De acordo com fonte da GNR, ao fim do terceiro dia da Operação Páscoa, que se encontra nas estradas desde quinta-feira, regista-se um total de 655 acidentes, três mortos, 17 feridos graves e 175 feridos ligeiros.

Comparando com igual período do ano passado, contam-se mais 55 acidentes, o mesmo número de mortos, menos quatro feridos graves e menos cinco feridos ligeiros, acrescentou.