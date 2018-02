O vice-presidente da Ordem dos Arquitetos, Daniel Fortuna do Couto, considerou quinta-feira, que a aprovação, no parlamento, de um projeto de lei que permite a um grupo de engenheiros assinar projetos de arquitetura é "um retrocesso e uma vergonha".

Contactado pela agência Lusa, o dirigente considerou que a proposta hoje aprovada, em comissão parlamentar, "vai totalmente contra a arquitetura e o urbanismo de qualidade" em Portugal.

O projeto de lei foi aprovado na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas da Assembleia da República, mas ainda deverá ir a plenário para votação final.

A nossa esperança é que não venha a ser aprovado no plenário", disse o vice-presidente da Ordem dos Arquitetos, acrescentando que o decreto lei é "uma aberração legislativa e uma incúria".

"Estamos indignados"

Na comissão estavam a ser apreciadas propostas do PSD, do PS, do PAN e do PCP sobre esta matéria, mas os socialistas acabaram por retirar a sua proposta.

O projeto de lei repõe a possibilidade dos engenheiros matriculados em quatro estabelecimentos de ensino superior até 1987/88 poderem assinar projetos de arquitetura.

Estamos indignados. Isto leva Portugal para o passado. É um retrocesso civilizacional", disse ainda, acrescentando que não importa que seja um número reduzido de engenheiros em causa mas a qualidade dos projetos.

No final da reunião da comissão, o deputado do PSD Joel Sá, disse que o documento "segue a diretiva comunitária nesta matéria, e está de acordo com a recomendação do Provedor de Justiça enviada ao parlamento".

Em causa está a transposição de uma diretiva comunitária que reconhece competências para o exercício da arquitetura, a cursos de engenheiro civil, até 1988.

"Reposição da justiça"

Do lado dos engenheiros, o bastonário da Ordem, Carlos Mineiro Aires, considerou que a aprovação, em comissão parlamentar, representa "alguma reposição da justiça".

A nossa esperança é que as imprecisões venham ainda a ser corrigidas", disse o bastonário dos engenheiros, apontando que dizem respeito à data de entrada nas universidades, e em relação à transposição da diretiva comunitária.