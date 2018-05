Um homem morreu hoje em Paredes num acidente com um empilhador, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.

Segundo a fonte, a vítima terá ficado sob o veículo que terá capotado numa rua da localidade de Castelões de Cepeda.

O alerta para o acidente foi dado pelas 15:03.

No local estiveram meios dos Bombeiros de Paredes e da Viatura de Emergência Médica e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.