Um pescador de 83 anos foi resgatado, nesta quinta-feira, do rio Coura, em Paredes de Coura, em paragem cardiorrespiratória, acabando por morrer no local, disse à Lusa fonte da GNR.

De acordo com a fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o idoso "encontrava-se a pescar, junto à ponte de Rubiães, quando caiu ao rio", por razões ainda desconhecidas.

"Terá batido com a cabeça numa pedra, podendo ser essa uma das causas da morte", adiantou a fonte.

O alerta às autoridades foi dado cerca das 10:30 "por um outro homem que também se encontrava a pescar e que se apercebeu do sucedido".

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo disse que, após o resgate, o pescador foi sujeito a manobras de reanimação que resultaram infrutíferas.

Ao local compareceram sete operacionais e quatro viaturas dos bombeiros voluntários de Paredes de Coura e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valença.