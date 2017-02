A GNR de Palmela anunciou a detenção de quatro indivíduos de nacionalidade irlandesa suspeitos de pertencerem a um grupo europeu que terá praticado diversos crimes de burla em território português.

Segundo um comunicado da GNR, o grupo, conhecido como "gangue do alcatrão´, oferecia serviços de pavimentação a custos reduzidos. Dizia que iria usar alcatrão excedente de obras anteriores e por isso só cobraria o valor da mão-de-obra.

Feito o alegado negócio, e perante um aparato simulado que envolvia máquinas de construção no terreno onde seriam feitas as obras, as vítimas eram coagidas a pagar o serviço muito acima do valor acordado", refere a GNR no comunicado.