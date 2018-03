Um rapaz de dez anos ficou ferido com gravidade, esta quarta-feira, em Paços de Ferreira, depois de ser atropelado por um veículo ligeiro, segundo disse à Lusa fonte dos bombeiros.

Segundo a fonte, o atropelamento aconteceu cerca das 17:40, junto à Escola Básica 2+3 de Eiriz.

A vítima foi assistida no local do acidente pelos bombeiros de Paços de Ferreira e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa, tendo sido posteriormente transportado para o Hospital de São João, no Porto.