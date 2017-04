O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Barcelos deteve, esta terça-feira, em Arcozelo três indivíduos por burla na venda de ouro falsificado, informou aquela força.

Em comunicado, a GNR refere que a ação foi efetuada após diligências de vigilância no âmbito de uma investigação por suspeitas de venda de ouro falsificado nos concelhos de Barcelos, Viana do Castelo, Porto, Matosinhos e Felgueiras.

No total, estarão em causa burlas que ascendem a mais de 25 mil euros.

Na sequência das buscas, foram apreendidas mais de 100 gramas de ouro falsificado.

Os detidos, com idades entre os 25 e os 56 anos, são residentes na área do Porto e vão ser apresentados na quarta-feira no Tribunal de Barcelos.