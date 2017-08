A aldeia de Ortiga, no concelho de Mação, é esta noite a grande preocupação dos bombeiros, que tentam impedir que as chamas atinjam as habitações, disse à Lusa o presidente da autarquia, Vasco Estrela (PSD).

Em declarações à agência Lusa, pelas 22:45, o presidente da Câmara Municipal de Mação referiu que a situação no concelho, em termos de incêndios, "está longe de estar resolvida ou controlada", ainda que esteja "melhor do que aquela que se verificou durante o dia".

"Neste momento temos três frentes de fogo ativas e a situação que mais nos preocupa é a de Ortiga. Durante a tarde tivemos de evacuar o parque de campismo de Ortiga[por precaução] e encaminhar as pessoas para a praia fluvial e agora à noite existem outras frentes que colocam a aldeia em risco. Existe um trabalho no terreno para evitar que o fogo não ameace as casas", relatou o autarca.

Vasco Estrela ressalvou que a situação se encontra relativamente controlada no resto do concelho.

Pelas 22:40 o incêndio de Mação estava a ser combatido por 939 operacionais, apoiados por 282 viaturas, segundo informação divulgada pela página da Internet da Autoridade Nacional Proteção Civil (ANPC).