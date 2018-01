Um militar da GNR foi agredido esta quarta-feira, em Castelo Branco, durante uma operação policial. De acordo com fonte policial, em declarações à TVI, o militar foi agredido com um bastão e está no hospital, em observação. A vítima tem um ferimento na cabeça.

O incidente aconteceu, próximo de Maxiais, durante a abordagem a um veículo, onde seguiam cinco pessoas. Os quatro ocupantes da viatura, um ligeiro misto de passageiros, três homens e uma mulher com idades à volta dos 30 anos, acabaram por ser detidos no local, sendo que o condutor pôs-se em fuga.

A vítima será um militar do destacamento de Trânsito da GNR de Castelo Branco. Segundo fonte do Comando Territorial de Castelo Branco da GNR, citado pela agência Lusa, o caso registou-se cerca das 11:00.