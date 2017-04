A PSP vai intensificar na quarta-feira a vigilância nos aeroportos portugueses com mais ações de fiscalização, de forma a garantir o sentimento de segurança da população, foi esta terça-feira anunciado.

A operação "Pégasus" da PSP pretende “garantir uma maior visibilidade policial nas zonas de concentração de pessoas, nos períodos de maior fluxo, através da realização de ações de sensibilização e de informação ao público”.

As ações da Polícia de Segurança Pública visam “promover a deteção e identificação de pessoas na posse ilegal de armas, droga, artigos furtados, que estejam ilegais no país ou sobre as quais recaiam mandados judiciais”.

Para a PSP, a vigilância e a segurança aeroportuárias assumem “particular importância no contexto atual de segurança internacional, dado os aeroportos se constituírem como infraestruturas críticas que merecem especial atenção”.

Na operação "Pégasus", realizada a 17 de março de 2016, a PSP deteve um condutor por falta de carta de condução, fiscalizou 282 viaturas e identificou 327 pessoas, tendo destacado 156 polícias.