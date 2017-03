Sofia Fava foi esta quarta-feira ouvida no Departamento Central de Investigação e Ação Penal 8DCIAP) no âmbito da Operação Marquês. A ex-mulher de José Sócrates é arguida desde abril de 2016 e está indiciada dos crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.

Sofia Fava chegou ao DCIAP pouco depois das 10:00 para prestar esclarecimentos aos procuradores do Ministério Público. A audição terminou por volta das 14:00.

O Ministério Público acredita que Sofia Fava terá ajudado José Sócrates nos negócios e que terá também usado Carlos Santos Silva como testa de ferro.

Durante a audição, Sofia Fava terá ficado a conhecer quais os avanços da investigação, o que foi recolhido até agora. As diligências visam impedir que, mais tarde, já deduzida a acusação, os arguidos venham dizer que foram acusados de factos que com que não foram confrontados.

Para esta quarta-feira à tarde está marcada a audição de Diogo Gaspar Ferreira, antigo presidente da empresa gestora de Vale do Lobo, e que terá pago luvas a José Sócrates e a Armando Vara para ajudar a desbloquear o empréstimo de 200 milhões de euros da Caixa Geral de Depósitos investidos no empreendimento do Algarve.