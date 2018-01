O ex-procurador Orlando Figueira, arguido no processo Fizz, que esta segunda-feira começou a ser julgado, nega que tenha praticado atos de corrupção. Admite que recebeu, em 2011, 130 mil euros, a título de empréstimo, do Banco Privado Atlântico (BPA) Europa. Orlando Figueira acrescenta que esse empréstimo, que só começaria a ser pago em 2016, foi aprovado pela Administração do BPA Europa, da qual faz parte Graça Proença de Carvalho, filha do advogado Daniel Proença de Carvalho, que poderá também ser indiciado no processo.

O ex-procurador diz que, para ser coerente com a tese de corrupção, o Ministério Público (MP) deveria também ter acusado Graça Proença de Carvalho e Carlos Silva, o presidente do BPA Europa.

No depoimento prestado esta segunda-feira à tarde em tribunal, Orlando Figueira acrescenta que, em 2012, recebeu um depósito de 175 mil euros, que justifica como sinal por um ano de salários no BPA Europa e não como corrupção.