É uma vitória para Manuel Vicente. A TVI sabe que o Tribunal da Relação de Lisboa deu razão ao ex-vice presidente de Angola e decidiu remeter o processo do político para Luanda. A decisão foi tomada esta tarde.

O recurso em que a defesa de Manuel Vicente reclamava a imunidade e a delegação do processo na justiça angolana foi decidido favoravelmente ao arguido.

A questão tem agitado as relações diplomáticas entre os dois países, já que Angola reclamava há muito a imunidade do seu ex-vice-presidente e a transferência do processo para Luanda.

No âmbito da Operação Fizz, Manuel Vicente é acusado de pagar mais de 760 mil euros ao ex-procurador Orlando Figueira a troco do arquivamento de processos.

No início do julgamento, e face à impossibilidade de notificar Manuel Vicente da acusação, o tribunal decidiu separar os processos para não atrasar o julgamento.

Agora, o Tribunal da Relação decidiu enviar o processo de Manuel Vicente para Angola.