Um aluno português conquistou, pela primeira vez, a medalha de prata nas Olimpíadas Internacionais de Informática, em Tsukuba, no Japão, onde competia com mais de 300 alunos de 87 países e regiões.

De acordo com o ‘site’ da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação (APDSI), Kevin Pucci, aluno do 11.º ano do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, em Chaves, alcançou o melhor resultado de sempre para Portugal, que participa na competição desde 1992.

A 30.ª edição das Olimpíadas Internacionais da Informática decorreu entre 1 e 8 de setembro na cidade de Tsukuba, no Japão, e pôs à prova os conhecimentos informáticos e de programação de 335 alunos de 87 países ou regiões.

Durante dois dias, os alunos participaram em competições de cinco horas, com três problemas diários.

Portugal acumula agora no seu histórico uma medalha de prata e oito medalhas de bronze, duas em 2017, uma em 2016, duas em 2012, uma em 2011, uma em 2009 e uma em 2002.

Portugal participa neste evento desde 1992, com os melhores alunos selecionados através das Olimpíadas Nacionais de Informática, organizadas pela APDSI.