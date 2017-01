Olga Roriz prepara-se para estrear no Teatro Nacional São João, no Porto, a peça "Antes que Matem os Elefantes" que funciona como um apelo a tudo aquilo que contrarie a indiferença e o esquecimento.



Depois de, em abril de 2016, se ter estreado no Centro Cultural de Ílhavo e ter percorrido várias cidades portuguesas, "Antes que Matem os Elefantes" coloca em cena a tragédia contemporânea da guerra civil na Síria (e a martirizada Alepo) e uma das suas consequências mais diretas: o drama dos refugiados.

"Antes que Matem os Elefantes" começa num registo documental, com vozes de crianças sírias projetadas num ecrã negro ao fundo do palco. Na penumbra vê-se um apartamento em ruínas com um frigorífico destruído e cobertores e colchões sujos de pó que ainda paira no ar. Sete bailarinos (quatro homens e três mulheres) começam a dançar, lutando para criar uma ligação entre vida real e realidade mediatizada, uma espécie de construção de humanidade em decomposição que está a ser ameaçada por condições exteriores.

Segundo dados recentes, existem 700 mil pessoas ainda encurraladas na Síria, sendo que quase metade delas são crianças.

O espetáculo está em cena de 26 a 28 de janeiro, às 21:00.